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Vodafone Park saldırısı ile ilgili flaş gelişme: Hakkari'de yakalandı

Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.
Vodafone Park saldırısı ile ilgili flaş gelişme: Hakkari'de yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu hatırlatıldı. 

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ''Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 'PKK Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir.'' ifadelerini kullandı. 

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