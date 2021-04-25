Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki ekip İzmir'de belli olacak

Adam Voleybol, Bolu Belediyespor, Edremit Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşecek final karşılaşmaları 3 gün boyunca Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde yapılacak.
Final Grubu'nda ilk 2 sırayı alan ekipler gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek.
Organizasyonun maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Edremit Belediyespor-Bolu Belediyespor
17.00 Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor
27 Nisan Salı:
13.00 Bolu Belediyespor-Adam Voleybol
16.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyespor
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor
19.00 Edremit Belediyespor-Adam Voleybol
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