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Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın

Voleybolda 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın

Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankart ile Kupa Voley sahibi Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Spor Toto 26-24 alarak 1-0 öne geçti.

Ziraat Bankkart, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci sette 25-21'lik skorla eşitliği yakaladı: 1-1

Hücumda Ter Maat ve Atanasov ile etkili olan Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-22 önde bitirdi: 2-1

Dördüncü sette daha üstün bir oyun ortaya koyan Spor Toto 25-22'lik skorla final setine moralli girdi: 2-2

Final setinde etkili oyunuyla rakibine karşı tekrar üstünlük kuran Ziraat Bankkart maçı 15-12 önde bitirerek salondan 3-2 galip ayrıldı.

Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanan final maçında her iki takım seyircisi de müsabakaya alındı.

Ziraat Bankkart, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı
Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan Ziraat Bankkart'a kupasını Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ birlikte verdi. Oyunculara madalyaları ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından takıldı.

İkincilik ödülünü ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç, Spor Toto takımına verdi.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ter Maat oldu. Ter Maat ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

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