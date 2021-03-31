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Volkswagen, 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı

Alman otomobil devi Volkswagen, Amerika biriminin "Voltswagen" markası ile faaliyet göstereceği haberinin "şaka" olduğunu açıkladı.
Volkswagen, 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı

Volkswagen'den yapılan açıklamada dün basın bülteni olarak hata ile duyurulan ve sonradan geri çekilen açıklamanın "1 Nisan Şakası" olarak hazırlanan bir PR çalışması olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Alman Volkswagen, Amerika biriminin "Voltswagen" markası ile faaliyet  göstereceği haberinin "şaka" olduğunu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada şirketin sosyal medya hesapları aracılığıyla da  teyit edilen "Voltswagen" markasına ilişkin açıklamaların elektrikli  araçlara olan bağlılığı gösterme amaçlı olduğu vurgulandı.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor

NE OLMUŞTU?

Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği dün açıklanmıştı.

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