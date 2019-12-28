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Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini 2025 yılından 2023 yılına aldı.
Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

Volkswagen elektrikli araç üretme hedeflerinde değişikliğe gitti.

Geçen yıl 50 bin, bu yıl da 70 bin elektrikli araç üreten otomotiv devi hedef büyüttü. Volkswagen üretim kapasitesi ve satışlarını yeni ID.3 modellerle birlikte artırmayı planlıyor.

HEDEFİNİ 2 YIL ERKENE ALDI

Alman üretici 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİ BÜYÜK CEZALAR BEKLİYOR

Avrupalı otomobil üreticileri yeni araçların toplam emisyonlarını belli bir seviyenin altına düşürmemeleri halinde 2021 yılından itibaren yüksek miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacak. Şirketlerin bu limitlerin altında kalabilmeleri için elektrikli araç satışlarını ciddi anlamda artırmaları gerekiyor.

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