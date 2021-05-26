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Volkswagen'de, çip sorunu üretimi durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle Meksika'daki üretimi durdurmak zorunda kaldı.
Volkswagen'de, çip sorunu üretimi durdurdu

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Tedarik sıkıntısından etkilenen birçok şirketten biri olan Alman marka Volkswagen, hedeflenen üretimden 100 bin araç geride kaldığını açıklamıştı.

MEKSİKA'DAKİ ÜRETİM DURDU

Volkswagen Amerika, Kuzey Amerika'da bulunan bayilerine uyarı mesajı gönderdi. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle markanın, Meksika'da bulunan tesisinde üretimi durdurma kararı aldığını öğrenildi.

Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre, temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek kapatma süreci Jetta, Tiguan ve Taos modellerinin üretimini etkileyecek

Taos ile kompakt segmente hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Volkswagen Amerika, 2021 yılı için makyajladığı Tiguan'ı da sonbahar aylarında satışa sunacaktı.

Amerika'da en çok satan Volkswagen modeli olan Tiguan, üretim sıkıntılarından etkilenirse ciddi sorunlar yaşanabilir.

Öte yandan, mart ayında açıklama yapan Volkswagen CEO’su Herbert Diess, grubun 2021’deki açığı telafi edemeyeceğini söylemişti.

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