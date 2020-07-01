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Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, ön koltuk emniyet kemerlerinde problem olduğu gerekçesiyle 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı.
Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Volvo Sözcüsü Stefan Elfstrom, yazılı bir açıklama yaparak, dünya genelindeki 2 milyon 100 bin aracı geri çağırdıklarını duyurdu.

Araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığını tespit ettiklerini ifade eden Elfstrom, söz konusu telin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle 2006 ila 2019 yılları arasında üretilen araçlarda böyle bir sorun olduğunu vurgulayan Elfstrom, ''Şimdiye kadar dünya genelinde yaptığımız en büyük geri çağırma. İleriye dönük problemi önlemek için böyle bir çağrı yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler" dedi.

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