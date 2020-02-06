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Vuhan'da yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde yeni doğan bir bebekte de koronavirüs tespit edildi. En küçük yaştaki vaka olarak belirtilen bebeğin annesinin de doğum öncesi koronavirüs taşıdığı açıklandı.
Vuhan'da yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgınında 563 kişi yaşamını yitirdi. Böylece son duyuru sonrası 73 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 28 bini aşmış durumda.

'Ölümcül virüs'ünün çıktığı kent olan Vuhan'da yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. En küçük yaştaki vaka olarak bebeğin annesinin de doğum öncesi virüs taşıdığı açıklandı.

Yeni doğan bebeğe hastalığın nasıl bulaştığı henüz belirlenemedi.

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