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Vuhan'daki Türkler Ankara'da

Koronavirüs sebebiyle Çin'den tahliye edilen 42 kişi Türkiye'ye geldi.
Vuhan'daki Türkler Ankara'da

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı Koca Yusuf, Ankara'ya indi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koca Yusuf Operasyonu" başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi" ifadelerine yer verildi.

HANGARLARIN ARKASINDAKİ EN UZAK ALANA ÇEKİLDİ

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.

"TEK TEK ARINDIRMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.

Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

PEKİN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hiçbir Türk vatandaşında koronavirüsün tespit edilmediğini belirten Önen, "6 vatandaşımız gelmek istemedi. Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti" dedi.

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