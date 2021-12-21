Vuslatın 748. yılında Hz. Mevlana anıldı

Keçiören Belediyesi Hz. Mevlana’yı anma programı kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde sema mukabelesi töreni düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sergilenen sema mukabelesi öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mevlânâ’nın en sevdiğim sözlerinden birisi, ‘Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.’ Biz bunu yapabilirsek birçok problemi, birçok sıkıntıyı çok kolay bir şekilde aşarız. Bazen kendi dünyamızda çıkmaza düşeriz. İşte Mevlana’yı ve onun felsefesini iyi öğrenirsek, bu öğreti çıkmazımızı aşmak adına yol gösterici olur.” dedi.

“SEVGİ VE HOŞGÖRÜNÜN TÜM DÜNYADAKİ REFERANSI”

Türk-İslam kültürünün yaşatıldığı gönül coğrafyasının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığına da vurgu yapan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Böylesine güzel gönül deryası programı yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Milletimizin ve devletimizin sınırları Edirne’de başlayıp Kars'ta bitmez. Bir taraf Altaylar bir taraf Tanrı dağları bir taraf Sibirya bir taraf Balkanlar bir tarafa da Ortadoğu... Böylesine güzel bir gönül coğrafyasına ektiğimiz, diktiğimiz tohumlar var. Tüm insanlığa rehber olan Mevlana Celaleddin-i Rumi de gönül coğrafyamızın yetiştirdiği önemli bir şahsiyettir. Mevlânâ'nın neler çektiğini, hayata dair ne diyor, kendi hayatını , nasıl yaşadığını iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. O Hocası Şemsi tanıdı, daha sonra istenmeyen olaylar oldu Şems kötü bir şekilde öldürüldü. Mevlânâ küstü. ‘Küsmek olmaz, sen bir denizsin, sen gönül deryasında bir ummansın’ denildi ona. ‘Umudumuz sensin Ey Mevlana! Bizi feyzinden, sohbetinden tüm bu güzelliklerden mahrum etme’ dediler. O da geri dönerek sevgi ve hoşgörünün tüm dünyadaki referansı oldu.”

“DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ”

Başkan Altınok, salondaki öğrencilere hitaben de bir dizi önerilerde bulunarak, “Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Gittik, gezdik, gördük. Bu cennet vatanı yoğurmak gerekiyor. Her şeyimiz var. Japonya ve Almanya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük sıçrama gösterdi. İnanın, bizdeki coğrafya onlarda yok. Çalışarak, alın teri dökerek ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunacağınıza gönülden inanıyorum. Bize bu cennet parçası vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehit ve gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğuna da sergileyecekleri sema mukabelesi için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, BBP Ankara İl Başkanı Av. Alperen Kılıç, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Zafer Çoktan, BBP İl Teşkilat Başkanı Ahmet Doğan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu, MHP Eski Ankara İl Başkanı Ümit Durak sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiören’deki birçok okuldan öğrenciler katıldı.

SERGİ AÇILDI

Sema mukabelesi öncesinde Keçiören Belediyesi Gülistan Konağı’nda Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından ortaya konan Türk İslam Sanat Eserleri Sergisi’nin açılışı da yapıldı.