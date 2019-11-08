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Waca toplantısı Başkent’te yapıldı

Tüm dünyada idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin yaşadığı ortak sorunlara yönelik çözümler üretilmesi amacıyla kurulan “Dünya İdari Kentler Birliği”nin (WACA) 1. Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da yapıldı.
Waca toplantısı Başkent’te yapıldı

2018-2020 dönemi birlik başkanlığını yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Genel Sekreterliğe eski Büyükelçi Lee Yong-il seçildi.

Genel Sekreterliği seçilen Lee Yong-il, Başkan Yavaş’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, birlikte güzel işler yapacaklarına inandıklarını söyledi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BAŞKAN YAVAŞ YAPTI

Yönetim Kurulu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:
“Ankara, 1. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı büyük yıkımlar ve siyasi değişimler sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletiyle birlikte verdiği varoluş mücadelesinin sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olmuştur. Ankara’nın gelişimi aslında Türkiye’nin gelişimini yansıtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Ankara, düzenli, planlı ve modern bir kent kimliğini kazanarak hem Türkiye’ye hem de dünyaya model bir kent olmuştur.”

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI

Kentlerin artan nüfus ile birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Yavaş, “Tüm bu sorunlara katılımcı bir belediyecilik anlayışı içerisinde yaklaşıyor, inovasyon ve akıllı çözümler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tek kişilik yönetim modelinden birlikte yönetim modeline geçerek, kente dair sözü olan tüm paydaşları çözümün parçası haline getiriyoruz” dedi.

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Kentte yaşayan bütün paydaşların kente dair görüşlerine önem verdiğini dile getiren ve toplantıda ikili görüşmeler de gerçekleştiren Başkan Yavaş, inovatif ve akıllı uygulamalar ile vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelere odaklandıklarını vurgulayarak, iklim eylem planını hazırladıklarını da açıkladı:
“Tüm dünyayı etkileyen ve hepimizin kaçınılmaz olarak karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ile mücadeleye özel önem veriyoruz. Bu amaçla iklim eylem planı hazırlıklarına başladık. Bunun dışında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal kapasitesini artırmak için sulu tarıma geçiş projeleri üreterek, hem verimliliği artırmayı hem de kentsel gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Amaçlarımızdan biri de kırsal alandaki istihdamı artırarak, kente göçü önleyecek tedbirler almak.”

WACA’nın üstlendiği görevin önemine dikkat çekerek, üye sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Başkan Yavaş, teşkilatın dünya genelinde hayata geçireceği projelerde eskilerin tecrübelerinden yararlanarak, yenilerin vizyon ve heyecanı ile çalışması gerektiğini söyledi. 
 

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