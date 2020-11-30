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Washington Post’tan Türk SİHA’larına övgü

ABD'nin prestijli gazetelerinden Washington Post, Türkiye'nin sınır dışındaki askeri faaliyetlerinin başarısını Türk yapımı SİHA’lardan kaynaklandığını belirtti. 
Washington Post’tan Türk SİHA’larına övgü

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.

TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR

Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.

FRANSA, İSPANYA, İNGİLTERE MEDYASI DA YAZMIŞTI

Fransız L'Opinion, İspanyol gazetesi El Pais, The Times, Economist gibi prestijli medya kuruluşları sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarılarına yer vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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