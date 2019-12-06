  • BIST 109.192
  • Altın 272,498
  • Dolar 5,7455
  • Euro 6,3818
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Washington'da Türk lezzetlerine yoğun ilgi

ABD'nin başkenti Washington'da "Winternational Embassy Showcase" adı altında düzenlenen uluslarası tanıtım günlerinde, Türk simidi ve kahvesi binlerce katılımcıdan yoğun ilgi gördü.
Washington'da Türk lezzetlerine yoğun ilgi

Ronald Reagan binasında düzenlenen ve birçok ülkenin Washington büyükelçiliğinin yer aldığı etkinliğin açılışını, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Marie Royce yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin de katkılarıyla bir stant açtı.

Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlatan kitapçıkların yanı sıra Türk çayı, Türk kahvesi ve kadayıf tatlısının da ikram edildiği stantta sunulan Türk simidi yoğun ilgi gördü.

"Amerikan toplumuna en doğru şekilde hitap etmeye çalışıyoruz"

YEE Washington Müdürü Halid Bulut, etkinliğe 60'tan fazla ülkenin katıldığını vurguladı.

Etkinlikte yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Bulut, "Büyükelçiliğimizin destekleri ile YEE olarak ülkemizi pek çok farklı ülkenin bulunduğu bir ortamda temsil ediyor ve ülkemizin en kıymetli değerlerini farklı kültürden insanlarla buluşturuyoruz. Katılımcıların gösterdiği ilgi gerçekten sevindirici, özellikle simide ve Türk kahvesine olan ilgi muhteşem." dedi.

Halid Bulut, etkinlikte binden fazla kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, "YEE olarak yaklaşık 2,5 yıldır Washington'da faaliyet gösteriyoruz. Her türlü fırsatı pozitif bir şekilde kullanmak için çaba gösteriyoruz. Türkçe kurslarımız, mutfak, sinema programlarımız, güncel diplomasinin her türlü aracını kullanarak Amerikan toplumuna en doğru şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Burası da bizim için güçlü bir imkan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 ilde düğmeye basıldı: 47 astsubaya gözaltı06 Aralık 2019 Cuma 10:01
  • Washington'da Türk lezzetlerine yoğun ilgi06 Aralık 2019 Cuma 09:55
  • Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri yalan06 Aralık 2019 Cuma 09:45
  • 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı06 Aralık 2019 Cuma 09:40
  • Sağlık Bakanlığı ve Diyanet personel alacak06 Aralık 2019 Cuma 09:39
  • Avrupa'nın ilk çevre dostu olan Cambridge Camisi açıldı06 Aralık 2019 Cuma 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 6 Aralık 201906 Aralık 2019 Cuma 09:37
  • Sosyal medyada terör propagandası yapan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı06 Aralık 2019 Cuma 09:35
  • Fransa'daki emeklilik reformu protestolarına katılım 500 bini buldu06 Aralık 2019 Cuma 09:21
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 6 Aralık 2019 - ASKİ06 Aralık 2019 Cuma 08:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti