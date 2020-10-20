Webcam fiyatları katlandı

Pandemide en çok ilgi gören ürünlerden biri de webcam oldu. Özellikle uzaktan eğitim ve iş hayatında kullanılan webcam kameraların fiyatları kısa sürede 2-3 kat arttı. Orta kalite bir webcam 200-300 liraya satılıyor.

Koronavirüs nedeniyle okulların yarı zamanlı eğitim vermesi ve çocukların evlerinden online olarak derslere katılması webcam kameralara olan ihtiyacı da artırmış oldu. Telefon ve tablet dışında bilgisayarlar için tasarlanan webcam kameraların fiyatları ise bu günlerde hayli yüksek. Talebin aynı anda çok olmasından dolayı pandeminin başındaki ateş ölçer fiyatlarının yükselmesi gibi webcam fiyatları da normal değerlerinin 2-3 kat üzerine satılmaya başlandı. Hatta ikinci el ürün satılan telefon uygulamalarında da eski modelleri satılmaya başladı. Eğer iyi bir webcam kamera almak istiyorsanız 200-300 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

ALMAYA MECBURUZ

Çocukların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen online eğitimi daha iyi takip edebilmeleri için webcam kameraları almaya mecbur olduklarını belirten pek çok veli, “Haftada iki gün okula gidiyorlar. Onun dışında derslerini evlerinden doğru online olarak takip ediyorlar. Fakat her zaman telefon ya da tablet bulmak mümkün olmuyor. Gerek masaüstü bilgisayarlar gerekse dizüstü bilgisayarlar için iyi bir görüntüye ve ses ihtiyaç var. Eskiden webcam fiyatları bu kadar yüksek değildi. Çocuklar için mağazalara baktık, internete baktık 150 liranın altında kaliteli bir ürün bulmak neredeyse mümkün değil. Sanırım bu işi fırsata çevirmek isteyenlerin işidir diye düşünüyorum.

ATEŞ ÖLÇERLERİN DURUMUNA BENZETTİLER

Yaşanan pahalılığı pandeminin ilk dönemlerinde ateş ölçer fiyatlarının yükselmesine benzeten veliler, “O zamanlar hatırlarsınız 30-40 liralık aletler 200-300 lira olmuştu. Şu anda aynı şekilde fiyatlar webcam kameralarda da yükseldi. Uygun fiyatlı ürün bulmak neredeyse imkansız. Eğer iyi bir ürün almak istiyorsanız 200-300 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bizde ikinci el ürün satılan telefon uygulamalarından başkalarının eskiden kullanmadığı daha uygun fiyatlı olanlara bakıyoruz. Hatta durumu olanlar webcam kameraya 300 lira vermektense 600-700 lira tablet almayı tercih ediyor” diye konuştu.

PANDEMİDE EN ÇOK TALEBİ ARTAN ÜRÜNLERDEN

Öte yandan webcam yalnızca eğitimde değil hayatın her alanında Pandemi ile birlikte vazgeçilmez oldu. Video konferanslar, video katılımlı toplantılar, uzaktan çalışma gibi pek çok noktada kullanılmaya başlandı. Masaüstü bilgisayar kullanıcılarının yöneldiği webcam kameralara profesyonel olmak isteyen cep telefonu ve tablet kullanıcıları da artık yöneliyor. Pek çok teknoloji uzmanı artık ilginin kesilmeyeceğini eski günlerindeki gibi webcam kameraların artık her zaman kullanılacağını belirtti.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA