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WhatsApp geri adım attı

WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini açıkladı.
WhatsApp geri adım attı

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi.

Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi.

Söz konusu güncellemeyle bunun değişmeyeceğine işaret edilen açıklamada, güncellemenin verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, güncellemenin uygulamanın Facebook ile veri paylaşma kabiliyetini genişletmediği belirtilerek, insanların şartları incelemeleri ve kabul etmeleri için gerekli sürenin ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi.

Dünya çapında tüketiciler için gizlilik politikası savunucuları, WhatsApp'ın söz konusu değişikliklerine tepki göstermişti. WhatsApp'ın sahibi Facebook'un verileri işlerken tüketicinin menfaatlerini destekleme konusundaki zayıf geçmişini hatırlatan savunucular, kullanıcılarına Telegram gibi başka platformlara geçiş yapmasını önermişti.

Söz konusu erteleme, mesajlaşma uygulamasında ticari alışverişleri kolaylaştırarak WhatsApp'ın gelir elde etme planı için bir engel olarak değerlendirildi.

Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.

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