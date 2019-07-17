WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar TSİ 15.00'ten itibaren eirşim sağlayamıyor.

Daha çok Avrupa ülkelerinde hissedilen erişim sorunu Türkiye'yi de etkilerken, erişim sorununun neden kaynaklandığı merak ediliyor.

Instagram'da hesabınıza giremiyorsanız, telaş etmeyin. Son günlerde sıkça olduğu gibi, bugün de Türkiye dahil pek çok Avrupa ülkesinde erişim sorunu yaşanıyor. Ancak Instagram yalnız başına değil. Facebook ve WhatsApp da teknik sıkıntıdan nasibini almış durumda.

WhatsApp'ta yaşanan sorun ise ağırlıklı olarak fotoğraf göndermeyle ilgili. Kullanıcılar mesajlaşabiliyor, ancak fotoğraf göndermek istediklerinde bunu yapamıyorlar.

Sorunun kaynağı henüz bilinmezken, geçen sefer yaşanan erişim sorununun gün boyu süren siber saldırı olduğu ortaya çıkmış, kullanıcılar tüm gün beklemek durumunda kalmıştı.

Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, sorunun ABD'yi etkilemediği de dikkat çekiyor.