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WhatsApp uçtan uca şifrelemeyle ilgili korkutan iddia

WhatsApp’ın en büyük özelliklerinden biri olan uçtan uca şifrelemenin gerçek olmadığı iddia edildi. ProPublica tarafından yayınlanan raporda WhatsApp mesajlarının Facebook tarafından görüntülendiği belirtildi.
WhatsApp uçtan uca şifrelemeyle ilgili korkutan iddia

ProPublica isimli kar amacı gütmeyen gazetecilik kuruluşu, WhatsApp mesajlarının Facebook tarafından görüntülendiğini iddia etti. Facebook’un defalarca kullanıcı mesajlarına erişimi olmadığını söylemesinin üzerine böyle bir rapor yayınlanması şüpheleri güçlendirdi.

Uçtan uca şifreleme ile veriler doğrudan kullanıcı cihazlarında şifrelendiğinden ve şifresi çözüldüğünden, Facebook'un mesajların içeriğine erişimi olmamalı. ProPublica, WhatsApp çalışanlarının, kullanıcılar tarafından uygunsuz içerik olarak işaretlenen mesajları görüntülediğini söylüyor. Ayrıca şirketin, mesajların içeriğini görüntülemek zorunda kalmadan yasaklı içeriği tespit etmek için büyük miktarda meta veri topladığını da belirtiyor.

ZUCKERBERG İÇERİKLERİ GÖREMİYORUZ DEMİŞTİ

ProPublica'ya göre, hizmet moderatörlerinin kullanıcı mesajlarının içeriğine erişimi var. 2018 yılındaki ABD Senatosu ifadesinde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in "WhatsApp'ta herhangi bir içerik görmüyoruz." iddiasında bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var.

WHATSAPP İŞ BAŞVURUSUNDA BAHSEDİLMİYOR

Kaynağa göre, WhatsApp moderatörleri katı bir gizlilik içinde çalışıyorlar. “İçerik Denetleme Görevlisi” işi için iş başvurularında Facebook veya WhatsApp'tan bahsedilmiyor ve insanların işe alındıklarında bir gizlilik sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. WhatsApp şifreleme kullandığından, yapay zeka algoritmaları tüm sohbetleri kendi başlarına tarayamıyor. Bunun yerine moderatörler, gönderisi uygunsuz olarak işaretlenen bir kullanıcının içeriğine erişim kazanıyorlar.

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