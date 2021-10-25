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WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın

ÖZELLİKLE yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği iddia edilen Esenler'deki laboratuvara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerince baskın düzenlendi.
WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. Esenler'de bulunan bir laboratuvarda, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, sözkonusu laboratuvara baskın düzenledi.

YAPILAN BASKIN GÖRÜNTÜLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, Esenler'deki laboratuvara girerek iddialara yönelik incelemeler yaptı. Ekipler, laboratuvardaki bilgisayar kayıtlarını inceledi. İnceleme yapıldığı sırada turistlerin laboratuvar merkezine sonuç almak için geldikleri görüldü. Laboratuvar çalışanları ile müşterileri arasında geçen konuşmalar da kameraya yansıdı.  Denetim öncesinde laboratuvar merkezinin duvarında asılı olan eğitim sertifikasının, baskın anında kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.

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