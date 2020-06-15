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WhatsApp'a ödeme ve para transferi özelliği geliyor

WhatsApp'a gelen yeni özellikle kullanıcılar artık ödeme ve para transferi işlemlerini uygulama üzerinden yapabilecek. Yeni özellik şimdilik sadece Brezilya'da kullanıma açıldı.
WhatsApp'a ödeme ve para transferi özelliği geliyor

WhatsApp bugün yaptığı açıklamada, kullanıcılarının uygulama üzerinden ödeme yapabileceklerini duyurdu. Proje ilk olarak yerel işletmelerin, müşterilerinin ödemelerini doğrudan uygulama üzerinden alabilecekleri Brezilya'da başlatılıyor.

Açıklamaya göre, bazı büyük Brezilyalı bankalar, ödeme ve tahsilat işlemlerinin sağlanması için WhatsApp ile çalışıyor.

PARA TRANSFERİ DE YAPILABİLECEK

Facebook’a ait WhatsApp açıklamasında, yeni özelliğin Facebook Pay tarafından işletildiği ve kullanıcıların uygulama yoluyla birbirlerine para gönderebilecekleri de belirtildi.

Açıklamada, “WhatsApp üzerinden para yollamak ya da ödeme yapmak kullanıcı için ücretsiz olacak. İşletme tarafı ise, müşterilerinin ödemesi üzerinden, halen de kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi bir işlem ücreti ödeyecek” denildi.

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