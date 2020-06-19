WhatsApp'ta çevrimiçi ve son görülme özelliği kayboldu

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalası WhatsApp'ta son görülme ve çevrimiçi özelliği saat 19:00'dan bu yana kullanılamıyor.

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp'ta 'Çevrimiçi, 'Yazıyor...' ve 'Son görülme' gibi özelliklerin şu an aktif olmaması nedeniyle kullanıcılar büyük şaşkınlık yaşıyor.

WHATSAPP’TA ÇEVRİMİÇİ VE SON GÖRÜLME KALDIRILDI MI?

Kullanıcıları şaşırtan bu değişikliğin güncellemeyle mi geldiği yoksa geçici bir sorun mu olduğu konusunda heniz bir resmi açıklama gelmedi. WhatsApp’ta yaşanan bu gelişme sosyal medyanın en fazla konuşulan konularından biri oldu.