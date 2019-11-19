WhatsApp'ta güvenlik açığı çıktı

WhatsApp yeni bir güvenlik açığı ile gündeme gelirken söz konusu kritik güvenlik açığı nedeniyle uygulamayı kullananların bilgilerinin çalınabileceği uyarısı yapıldı.

Mesajlaşma paylaşım uygulaması WhatsApp'la ilgili önemli bir güvenlik açığı tespit edildi.

WhatsApp tarafından 'CVE-2019-11931' olarak adlandırılan yeni güvenlik açığı, WhatsApp uygulamasını kullanan birisine gönderilen zararlı video ile cihaza erişmek mümkün hale geliyordu.

Yaşanan erişim sonrasında MP4 formatındaki cihazlara gönderilen özel olarak hazırlanan video ile WhatsApp üzerinden kişilerin dosyası ile telefon numarası hedef alınıyor.

Tespit edilen bu güvenlik açığı bellek taşırma yöntemini kullanarak cihazdaki WhatsApp uygulamasını çökertebiliyor.

Güvenlik araştırmacıları, söz konusu saldırı sonrasında uygulamadaki açığın iOS ve Android üzerinde de tetiklenebileceğini ve hedef cihazdaki WhatsApp uygulamasını çökertebileceğini ifade etti.

Ayrıca meydana gelen güvenlik açığı aynı zamanda hackerların uzaktan komut çalıştırmasına da olanak tanıyor.

WhatsApp’ın kurumsal kullanıcılar için sunduğu WhatsApp Business da bu açığın etkisi altında.

Facebook, güvenlik açığının etkilediği tüm platformlar için güncelleme yayımladı.

Bu sorunun çözümü için bilişim uzmanları tarafından WhatsApp kullanıcılarına uygulamalarını güncelleştirme uyarısı yapıldı.