WhatsApp'tan kullanıcılara 1 Kasım uyarısı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda desteğini keseceğini açıkladı. Bu, söz konusu modellerin artık uygulama ile uyumlu olmayacağı anlamına geliyor.