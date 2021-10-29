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WhatsApp'tan kullanıcılara 1 Kasım uyarısı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda desteğini keseceğini açıkladı. Bu, söz konusu modellerin artık uygulama ile uyumlu olmayacağı anlamına geliyor.
WhatsApp'tan kullanıcılara 1 Kasım uyarısı

Önümüzdeki ay iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden etkilenecek.

Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme gerçekleşmeden önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti.

Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve 3 iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.

iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus serisinde uygulama kullanılamayacak.

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