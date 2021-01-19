  • BIST 1.570
  • Altın 440,878
  • Dolar 7,4362
  • Euro 9,0167
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
»

WhatsApp’tan özel durum ”Gizliliği korumaya kararlıyız”

WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayımladı.
WhatsApp’tan özel durum ”Gizliliği korumaya kararlıyız”

WhatsApp zorunlu olarak kullanıcılarına yeni bir sözleşme duyurdu ve 8 Şubat'ta güncellemenin yapılacağını söylemişti. Ancak WhatsApp’ın bu adımına Dünya’dan ve özellikle Türkiye’den gelen tepkiler çığ gibi büyüdü ve WhatsApp bir adım geri atarak güncellemeyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu. Bu süre zarfında kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla uygulamada özel olarak durum paylaştı.

screenshot_20210119-125521_whatsapp.jpgscreenshot_20210119-132042_whatsapp.jpgscreenshot_20210119-125542_whatsapp.jpgscreenshot_20210119-125531_whatsapp.jpg

WhatsApp Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile kullanıcılarına uygulama üzerinden durum mesajı yayımladı. WhatsApp tarafından yayımlanan açıklamalarda;

1- (Gizliliği korumaya kararlıyız),

2- (kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez),

3- (WhatsApp paylaştığınız konumu göremez),

4- (WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz) denildi.

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazetemiz Yazdı MÜHÜR SÖKÜLDÜ 19 Ocak 2021 Salı 06:06
  • İlksayfa'ya konuşan Kaan Kural: Kazanırken de kaybederken de keyif almalısın19 Ocak 2021 Salı 05:01
  • Kıbrıs Sancaktarı Rauf Denktaş19 Ocak 2021 Salı 04:04
  • Gölbaşı'nda internetsiz ev kalmayacak19 Ocak 2021 Salı 03:03
  • Dünyayı Yönetenler19 Ocak 2021 Salı 02:04
  • Elmadağ’da kar kalınlığı 21 Santime ulaştı19 Ocak 2021 Salı 01:05
  • Kırmızı kart nedir? Sarı kart nedir?18 Ocak 2021 Pazartesi 13:08
  • Mobilyacılar Ankara'da büyük bir işbirliğine adım attı18 Ocak 2021 Pazartesi 05:05
  • Kuraklık Kapıda!18 Ocak 2021 Pazartesi 04:04
  • Okulların kütüphaneleri kitapla dolacak18 Ocak 2021 Pazartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti