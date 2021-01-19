WhatsApp’tan özel durum ”Gizliliği korumaya kararlıyız”

WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayımladı.

WhatsApp zorunlu olarak kullanıcılarına yeni bir sözleşme duyurdu ve 8 Şubat'ta güncellemenin yapılacağını söylemişti. Ancak WhatsApp’ın bu adımına Dünya’dan ve özellikle Türkiye’den gelen tepkiler çığ gibi büyüdü ve WhatsApp bir adım geri atarak güncellemeyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu. Bu süre zarfında kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla uygulamada özel olarak durum paylaştı.

WhatsApp Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile kullanıcılarına uygulama üzerinden durum mesajı yayımladı. WhatsApp tarafından yayımlanan açıklamalarda;

1- (Gizliliği korumaya kararlıyız),

2- (kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez),

3- (WhatsApp paylaştığınız konumu göremez),

4- (WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz) denildi.

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