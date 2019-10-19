Whatsapp'tan savaş çıktı

Ülkede Whatsapp vergisi artınca ülke genelinde protestolar başladı.

Lübnan'da hükümetin son olarak Whatsapp gibi uygulamalarda sesli arama özelliğini vergilendirme kararı alması vatandaşlarda tepkilere neden oldu.

Başkent Beyrut'ta binlerce vatandaş hükümetin yeni tasarruf düzenlemeleri ve kötüye giden ekonomik koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı. Protestolar hükümetin vergi kararından vazgeçmesine rağmen devam etti.

Protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda pek çok yol kapandı, araçların lastikleri ateşe verildi.

2 ÖLÜ 40 GÖREVLİ YARALANDI

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, Twitter hesabından yayımladığı mesajda 40 görevlinin yaralandığını aktardı. Beyrut Uluslararası Havalimanı'na giden yollar protestocular tarafından kapatıldı.

Gösterilerde 2 kişi de öldü

Hükümet perşembe günü internet üzerinden arama yapmayı sağlayan Whatsapp, Facebook gibi uygulamalarda günlük 20 cent vergi getirileceğini açıklamıştı. Hükümetin açıklamasının ardından sosyal medyada vatandaşların tepkisi şiddetlenmeye başlamıştı.