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Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir?

Assange, görsel sanatçı Christine Ann Hawkins’in ve anti-savaş eylemcisi ve müteahhit olan John Shipton’ın çocuğudur. Assange, çift ayrıldıktan sonra dünyaya gelmiştir.
Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir?

1 yaşındayken annesi, aktör olan Richard Brett Assange ile evlenmiştir. 1979 civarında annesi tekrar boşanmış ve Leif Meynell ile birlikte olmuştur. Assange'ın göçebe bir çocukluğu olmuştur ve 13'ten fazla kez Avustralya şehrinde yaşamıştır.

Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir? Assange nerede eğitim aldı?

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Evde okutulmanın yanı sıra birçok okulda bulunmuştur. İlkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi Townsville'da okumuştur. 1994'te Central Queensland Üniversitesi'nde ve 2003–2006 yıllarında Melbourne Üniversitesi'nde programlama, matematik ve fizik okumuştur.

Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir? Assange hacker mı? Assange nereleri hackledi?

1987 yılında Mendax kullanıcı adıyla hackerlık işine girmiştir. Mendax, Trax ve Prime Suspect; International Subversives adını verdikleri hacker grubunu oluşturmuşlardır. Grup olarak hackledikleri arasında Pentagon, MILNET, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, NASA, Overseas Telecommunications Commission, Citibank, Lockheed Martin, Motorola, Panasonic bulunmaktadır.

Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir? Assange Wikileaks’i ne zaman kurdu?

Assange Wikileaks’i 2006 yılında kurdu. Assange dokuz kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinden olup ayrıca basın sözcüsüdür. Gazeteler onu Wikileaks'in "yöneticisi" veya "kurucusu" olarak tanımlasa da Assange, "Ben kendimi kurucu olarak görmüyorum, sadece editörüm." demiştir. Siteye yüklenecek belgelerde en son söz ve onay Assange'ındır. Diğer bütün site çalışanları gibi Assange da site için ücretsiz ve gönüllü olarak çalışmaktadır.

Kurucusu olduğu WikiLeaks, Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümlerine dair belgeleri yayınlamıştı.

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