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Wilders'ın Twitter hesabı askıya alındı

Hollandalı İslam ve göçmen karşıtı politikacı Geert Wilders, Twitter hesabının geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Wilders, bir süre Twitter hesabını kullanamayacak.
Wilders'ın Twitter hesabı askıya alındı

Avrupa'ya göçmenlerin gelmesini istemeyen Wilders, sık sık radikal açıklamalar yapan bir isim.

Geçen yıl Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı önergesi sunan siyasetçi, "Camiler, İslam okulları, kapansın ve Kur'an ile burka yasaklansın. Diğer ülkelerin de bunu örnek almalarını umut ediyorum" demişti.

Wilders ve partisi PVV, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı.

2014 seçiminde dört sandalye kazanan aşırı sağcı PVV, bu kez hiçbir üyesini parlamentoya gönderemedi.

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