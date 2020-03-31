"Wuhan'da 40 bin kişi öldü"

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ölü yakma rakamlarına dayanarak yapılan araştırmada, 40 binden fazla kişinin öldüğü iddia edildi.

Radio Free Asia haberine göre, Çin'in merkezindeki Wuhan şehrinde iki aylık bir koronavirüs karantinası ortadan kaldırılıdıkça kent sakinleri bugüne kadar şehirde yaklaşık 2 bin 500 ölümün doğru olduğuna dair giderek daha şüpheci bakıyor.

Wuhan'daki yedi büyük cenaze evi, her gün yaklaşık 500 kişinin yakılan kalıntılarını ailelerine her zamankinden daha fazla insanın öldüğünü gösteren resmi istatistikleri verdiğini gösteriyor. Resmi rakmlara inanmayan kent sakinleri "Ölü yakma fırınları 24 saat çalışıyorlar, bu yüzden bu kadar az insan nasıl öldü?"

açıklamsında bulunuyorlar.

Bazı sosyal medya yayınları, Wuhan'daki yedi cenaze evinin her gün toplamda 3.500 ölü teslim ettiğini tahmin ediyor. Cenaze evleri ailelere, 5 Mart'taki geleneksel mezar eğilimli Qing Ming festivalinden önce kremasyonları tamamlamaya çalışacaklarını bildirdi ve bu da 23 Mart'ta başlayan 12 günlük bir süreci gösterecek.

Hong Kong’da yayınlanan bir TV programında açıklanan bilgilerde Çin’in telefon hattı şirketlerinin abonelik verileri izleyiciler ile paylaşıldı. Buna göre “China Mobile” adlı telefon hattı şirketinin verilerinde 8 milyon 116 bin aboneliği 2 ay içerisinde ortadan kalktığı görülüyor. “China Telecom” adlı şirketin ise 5 milyon 170 bin veri kaybettiği görülüyor.

ÇİN’İN KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÜPHELİ

Son olarak ise “China Unicom” adlı şirketin 1 milyon 186 bin abonesini yine 2 ay içerisinde yitirdiği verilerde belirtiliyor. Bu verilere göre toplamda 14 milyonu aşkın telefon aboneliğin olağan dışı bir şekilde abonelikten düştüğü gözlemleniyor. Tüm bu veriler ışığında Çin’in koronavirüs salgınına dair verileri yeterince şeffaf bir şekilde aktarmadığı şeklindeki iddialar artarak güçleniyor.

China Mobile’ın son iki aydaki büyük kaybını gösteren grafik

“OLDUKÇA ALIŞILMADIK BİR DURUM”

Birçok uzmana göre Çin, koronavirüs ile mücadelede birçok sansür uyguluyor. Ayrıca Çin, koronavirüse karşı erken önlem almamakla suçlanarak, virüsün yayılmasında sorumlu olarak addediliyor. İddialara göre Çin’in gereken zamanda önlem alması halinde vakalarda %95’e varan bir azalma yaşanabilirdi.

Gazeteci Jennifer Zeng konu ile ilgili sosyal medya hesabında, “China Mobile, Çin’deki telefon hattı şirketleri içinde 3 büyük oyuncudan biri. 8 milyonun üzerinde abonesini kaybetmesine rağmen 942 milyon abonesi bulunuyor. Şu anda diğer iki şirketin verilerine ulaşamıyorum. Bu kullanıcılar nerede? Hatlarını mı taşıdılar? Yoksa bunları kullanacak vaziyette değiller mi? Eğer tüm verilere ulaşırsak daha iyi bir resim ortaya çıkar karşımıza. Yine de 8 milyon abone kaybı oldukça alışılmadık bir durum.” ifadelerini kullandı.

Jennifer Zeng, China Mobile’ın aylık kullanıcı sayısını ve bu sayıdaki artış ve azalışları gösteren bir veri grafiği de paylaştı. Bu grafikte Ocak 2017’den beri şirketin her ay ortalama 2 milyona yakın abone artışı yakaladığı görülüyor. Ancak 2020 Ocak ayına gelindiğinde ilk defa şirketin kullanıcılarında 862 binlik bir düşüş yaşandığı görülüyor.