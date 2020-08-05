  • BIST 1.091
  • Altın 459,689
  • Dolar 7,0007
  • Euro 8,3021
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Yaban hayatı zengini Sarıkamış'ta 106 kuş türü tespit edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen eşsiz sarıçam ormanlarının, boz ayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarının yanı sıra çeşitli kuşlara da barınma ve üreme imkanı sunduğu belirlendi.
Yaban hayatı zengini Sarıkamış'ta 106 kuş türü tespit edildi

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 106 kuş türü tespit edildi.

İlçeyi çevreleyen eşsiz sarıçam ormanlarının, boz ayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarının yanı sıra çeşitli kuşlara da barınma ve üreme imkanı sunduğu belirlendi.

Bölgede araştırma yapan KuzeyDoğa Derneği üyeleri, aralarında ender türlerden kara ağaçkakanının da bulunduğu 106 kuş türü tespit etti.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, UTAH ve Koç üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, yapılan araştırmalarda Sarıkamış'ın yalnızca yırtıcı memelilerle değil, kuşlarıyla da çok zengin ve özel bir yer olduğunun tespit edildiğini söyledi.

KuzeyDoğa Derneği olarak Sarıkamış'ta 106 kuş türü belirlediklerini bildiren Şekercioğlu, "Sarıkamış'ta yırtıcıları çalışırken tesadüfen 106 kuş türü tespit ettik. Bunların arasında en son gördüğümüz ve esasında burada olduğunu bildiğimiz kara ağaçkakan var. Bu en özel kuş türlerinden bir tanesi ve görüntülenmesi çok zor. Çok ürkek ve Türkiye’nin en büyük ağaçkakanı, biz şu an onu görüntülemeye uğraşıyoruz." dedi.

Bölgede hem kuş türlerini hem de yaban hayatını gözlemleme imkanı
Şekercioğlu, kara ağaçkakanın Türkiye'de çok ender görülen bir tür olduğunu belirterek, kuş gözlemcilerini ilçeye beklediklerini dile getirdi.

Gözlemcilerin bölgeyi gezerken, boz ayı, kurt ve vaşak gibi memelileri de görebileceğini aktaran Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Kuşların bazıları çam tohumlarını yayarak, tohum yayma hizmeti gerçekleştiriyorlar. Böcek yiyen kuşlar, çam zararlarını yiyerek böcek kontrol hizmetini gerçekleştiriyorlar. Yırtıcı kuşlarımız, şahin, kızıl şahin, kerkenez gibi bölgedeki tarım zararlarını, özellikle kemirgenleri yiyerek kemirgen kontrol hizmeti yapıp çiftçilerimize fayda sağlıyorlar. Ağaçkakanlar, kendileri ağaçlara delik oydukları için başka canlılara, kuş ve memelilere, sürüngenlere yuva sağlıyorlar ve bu yüzden ağaçkakanlara ekosistem mühendisleri deriz."

Ağaçkakanların açtığı ve kullanmadığı birçok deliğe kuşlar ile diğer canlıların yuva yaptığını anlatan Şekercioğlu, doğadaki canlıların ağaçkakanların bu ekosistem mühendisliğinden faydalandığını belirtti.

Çağan Şekercioğlu, bölgedeki yaban hayatı izleme ve takip çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 50 kilometreyi 6 saatte koştu02 Ağustos 2020 Pazar 13:57
  • Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:15
  • Horma Kanyonu'nda cüzdan kurtarma operasyonu01 Ağustos 2020 Cumartesi 07:03
  • Düştüğü bisikletin gidonu bacağına saplandı30 Temmuz 2020 Perşembe 06:45
  • Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:56
  • Hac ibadeti başladı: Kabe'de sosyal mesafeli tavaf dönemi29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:03
  • Rusya’da yol çöktü, otomobil çukura düştü29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:55
  • Kahramanmaraş'ın Kanlıbüvet Kanyonu turkuaz rengiyle ilgi görüyor29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:19
  • Safranbolu bayramda ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:18
  • Ardahan'da öğretmenler tırpan ve tırmıkla okul bahçesindeki otları biçti29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti