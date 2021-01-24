Yaban Hayvanları unutulmadı

Çubuk Belediyesi soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya sakatat, buğday, arpa ve yem bıraktı.

Çubukta zabıta ekipleri hayvanlar için seferber oldu. Zabıta ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı. Belediye Zabıta Müdürü Ünal Ayten ise vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinin etrafına yiyecek ve su bırakmalarını önerdi.

SAKATAT, BUĞDAY, ARPA VE YEM BIRAKILDI

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, ekiplerinin yol kenarlarına sakatat, buğday, arpa, yem ve ekmek kırıntıları bıraktıklarını, yaban hayvanlarının doğanın dengesinde önemli bir rolü olduğunu bu yüzden sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

“EVLERİNİZİN ETRAFINA YİYECEK BIRAKIN”

Ayten, "Yaban hayvanları hayatımızın önemli bir parçası ve doğanın dengesinde çok büyük rolü olan varlıklardır. Zabıta ekiplerimiz yaban hayvanlarının kış şartlarında yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla yemleme işlemlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımızda bu karlı günlerde en azından kendi evimizin bahçesine ve etrafına içme suyu, yemek artıkları ve ekmek kırıntıları koyarsak yaban hayvanları hayatta kalma şansı artar" diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA