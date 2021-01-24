  • BIST 1.542
  • Altın 443,647
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Yaban Hayvanları unutulmadı

Çubuk Belediyesi soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya sakatat, buğday, arpa ve yem bıraktı.
Yaban Hayvanları unutulmadı

Çubukta zabıta ekipleri hayvanlar için seferber oldu. Zabıta ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı. Belediye Zabıta Müdürü Ünal Ayten ise vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinin etrafına yiyecek ve su bırakmalarını önerdi.

141038693_2897738050513575_3377542452171942580_o.jpg

SAKATAT, BUĞDAY, ARPA VE YEM BIRAKILDI
Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, ekiplerinin yol kenarlarına sakatat, buğday, arpa, yem ve ekmek kırıntıları bıraktıklarını,  yaban hayvanlarının doğanın dengesinde önemli bir rolü olduğunu bu yüzden sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

141275163_2897738023846911_3684329020270443406_o.jpg

“EVLERİNİZİN ETRAFINA YİYECEK BIRAKIN”
Ayten, "Yaban hayvanları hayatımızın önemli bir parçası ve doğanın dengesinde çok büyük rolü olan varlıklardır. Zabıta ekiplerimiz yaban hayvanlarının kış şartlarında yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla yemleme işlemlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımızda bu karlı günlerde en azından kendi evimizin bahçesine ve etrafına içme suyu, yemek artıkları ve ekmek kırıntıları koyarsak yaban hayvanları hayatta kalma şansı artar" diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 24 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Ocak 2021 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 24 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Ocak 2021 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?24 Ocak 2021 Pazar 09:00
  • Salgın hastalıklar ve alınan bazı ekonomik tedbirler23 Ocak 2021 Cumartesi 02:01
  • "Bağımlılıkla Mücadele"'de tek çatı önerisi22 Ocak 2021 Cuma 06:06
  • Ataullah İskenderi ve Hikem22 Ocak 2021 Cuma 04:04
  • MHP Ankara İl Başkanlığı'ndan örnek proje "Hayvanlar Üşümesin"22 Ocak 2021 Cuma 03:03
  • Allah’ın Verdiği Nimetlere Şükretmek - Rızık22 Ocak 2021 Cuma 02:02
  • Haberini yaptık, belediye ekipleri harekete geçti22 Ocak 2021 Cuma 01:01
  • TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan "Hergele" müjdesi21 Ocak 2021 Perşembe 06:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti