  • BIST 1.091
  • Altın 468,647
  • Dolar 7,6445
  • Euro 8,9694
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.
Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor

Merkez Bankası'nın uzun bir süre faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirten analistler, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde artış olabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin politika faizini uzun bir süre yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin belirli aralıklarla parasal koşullarda sıkılaşmaya gidebileceğini belirten Kalen, bunun ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

"Toplantıda bir faiz artışı olası gözükmüyor"
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise bu toplantıda bir faiz artışının olası gözükmediğini söyledi.

Bankanın parasal sıkılaşmaya yönelik adımlar attığını anımsatan Tuvey, bu adımlarla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükseldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

20 Ağustos'taki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi21 Eylül 2020 Pazartesi 10:35
  • Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı21 Eylül 2020 Pazartesi 09:52
  • BKM'nin 'Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri' faaliyetlerine onay Resmi Gazete'de20 Eylül 2020 Pazar 10:57
  • Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı18 Eylül 2020 Cuma 16:37
  • Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını 500 milyon tondan 140 milyon tona düşürdük18 Eylül 2020 Cuma 11:44
  • Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre 6 ay uzatıldı18 Eylül 2020 Cuma 10:12
  • Borsa güne yükselişle başladı18 Eylül 2020 Cuma 10:12
  • SPK borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti18 Eylül 2020 Cuma 10:11
  • Benzin ve motorine zam geliyor18 Eylül 2020 Cuma 09:58
  • Küresel piyasalar veri odaklı bir seyir izliyor18 Eylül 2020 Cuma 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti