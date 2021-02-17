  • BIST 1.544
  • Altın 403,884
  • Dolar 7,0108
  • Euro 8,4552
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -6 °C
»

Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki toplantısında değişikliğe gitmemesini bekliyor.
Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin en son Para Politikası Kurulu toplantısındaki sözlü yönlendirmeye tutarlı olarak faizlerde değişikliğe gitmeyebileceğini aktardı.

Gerçekleşen enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeler para politikasında gevşeme alanı oluşturana kadar yani yılın üçüncü çeyreğine kadar TCMB'nin faiz oranlarında herhangi bir aksiyon almayabileceğini söyleyen Kalen, bankanın politika faizinde yılın üçüncü çeyreğinde 100 baz puan, dördüncü çeyreğinde de 100 baz puan indirime gidebileceğini dile getirdi.

"TCMB, 'bekle-gör' tutumu sergileyebilir"
İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca da TCMB'nin bu toplantıda beklemede kalabileceğini belirterek ancak harekete geçme konusunda tetikte olacağını kaydetti.

Büyüme ivmesinin pozitif olduğunu ve çıktı açığı ile gıda fiyatları için yukarı yönlü baskılara neden olduğunu vurgulayan Abarca, yüksek kredibilite sayesinde TL'nin dolar karşısında değer kazandığını, bunun da ithal edilen ürünler üzerindeki enflasyonist baskıları dengelediğini dile getirdi.

Abarca, TCMB'nin 'bekle-gör' tutumu sergileyebileceğini ancak enflasyonla mücadele etmek için gerekirse harekete geçebileceğine dair net bir yönlendirmeyi de sürdürebileceğini vurguladı. TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasına karşın TCMB'nin politika faizinde artışa gitmeyebileceğini belirtti.

TCMB'nin politika faizini yüzde 17'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, bu sabit tutma kararına belirtilen "gerekmesi durumunda faizlerde artışa gidilebilir" açıklamasının eşlik edebileceğini ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti17 Şubat 2021 Çarşamba 13:28
  • Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:27
  • Bakan Dönmez: Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak17 Şubat 2021 Çarşamba 10:51
  • Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 10:25
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Şubat 2021 Çarşamba 10:25
  • Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
  • Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor17 Şubat 2021 Çarşamba 09:58
  • Yiyecek içecek sektörüne yönelik 'ciro kaybı desteği'ne ilişkin usul ve esaslar belli oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı17 Şubat 2021 Çarşamba 09:26
  • Bitcoin’den tarihi rekor: ilk kez 50 bini geçti16 Şubat 2021 Salı 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti