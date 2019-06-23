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Yabancı gözlemciler İBB seçimlerini değerlendirdi

Saat 17.00'de sona eren İBB Başkanlığı seçimlerinde, yurt dışından gelen gözlemciler, hiçbir sıkıntı görmediklerini belirtti.
Yabancı gözlemciler İBB seçimlerini değerlendirdi

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, sandıkların kapanmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme sürecini izlemek üzere İstanbul'da bulunan gözlemciler, seçim sürecinin genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini söyledi.

"YAPILACAK HER ŞEY YAPILDI"

Avrupa Konseyi'nin 14 kişiden oluşan gözlemci misyonunun lideri Renate Zikmund, genele bakıldığında seçimin şu ana kadar usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini kaydetti.

Zikmund, "Organizasyon açısından yapılabilecek her şey yapıldı." ifadesini kullandı.

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