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Yabancı öğrenciler eko çiftlikte

Azerbaycan, Ukrayna, Pakistan, İspanya, Fas, Portekiz, Romanya, Tunus ve Rusya’dan gelen öğrenciler Sincan Belediyesinin konuklarıydı.
Yabancı öğrenciler eko çiftlikte

Öğrenciler çeşitli ürünlerin yetiştirildiği, atıkların dönüştürülerek yeniden kullanıma sunulduğu, sokak hayvanları için yaş mama üretiminin de yapıldığı Sincan “Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ni ziyaret etti. 2 günlük ziyarette öğrenciler, Sincan Belediyesinin sıfır atık çalışmalarının tüm aşamalarını deneyimleyerek öğrendi. Kompost yapımına katıldılar, topladıkları organik ürünlerden menemen yaptılar. Ardından “Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi”nde sevgi dolu dakikalar geçirdiler. Öğrenciler, Eko çiftlikte ürettikleri mamaları sevimli dostlarımızla paylaştı. 

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler Sincan’da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Öncelikle Sincan Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla Yenikent’te hayata geçirdiği Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler. Çeşitli ürünlerin yetiştirilmesinden atıkların dönüştürülmesine, sokak hayvanları için yaş mama üretiminden rengarenk çiçek ve bitkilerin yer aldığı botanik bahçesine kadar pek çok alanın yer aldığı Eko çiftliğin işleyişine dair bilgi aldılar. 2 gün Sincan’da kalan öğrenciler Sincan Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının her aşamasında yer aldı. İşleyişe ilişkin teorik bilgilerin ardından çalışmalara bizzat katılma imkanı buldular. 

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Topladıkları Organik Sebzelerden Menemen Yaptılar 

Eko Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde geri dönüşümün yanı sıra organik üretim de yapılıyor. Yapılan Kompost ve solucan gübresi ile domates, salatalık, biber çeşitleri, patlıcan çeşit çeşit sebzeler yetiştirilerek üretime katkı sağlanıyor. Üretim aşaması hakkında bilgi alan öğrenciler önce çapa yaptılar ardından tesiste yetişen organik sebzelerden toplayarak menemen pişirdiler.

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Ürettikleri Mamaları Sevimli Dostlarımızla Paylaştılar

Önce mama ürettiler, ardından elleriyle beslediler. Tesiste ısıl işlem görmemiş gıdalar uygun işlemlerden geçirilerek sokak hayvanları için mama haline getiriliyor. Üretim aşamalarını öğrenen misafir öğrenciler, mama üretimi de yaptı. 
Öğrenciler ürettikleri mamaları Sincan Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi”nde kalan can dostlarımızla paylaştı. Bakım evinde sevgi dolu zaman geçiren öğrenciler can dostlarımızı elleriyle besledi. 

İhtiyaç Sahibi Çocukları Da Sevindirdiler

Yabancı öğrenciler 2 günlük eğitimin sonunda geri dönüşüm kutularına atılan oyuncakları Sincan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmalarına da katıldı. Sağlam olan oyuncakları ayıran gençler muhtarları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdılar. 
 

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