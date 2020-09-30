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Yabancı öğrencilerden ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İtalya, Arnavutluk, İspanya, Makedonya ve Gürcistan'dan EVSAD ile Sistem ve Jenerasyon Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ERASMUS Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Gönüllüsü 16 öğrenciyi konuk etti. 
Yabancı öğrencilerden ziyaret

Yabancı öğrenciler Türkiye'de tek dünyaya örnek engelsiz yaşam merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Merkezi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler Etimesgut'ta engelli ve ailelerine büyük önem verildiğinin altını çizdiler. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, EVSAD ve Sistem ve Jenerasyon Derneği yetkilileri de yer aldı.

Başkan Demirel engelsiz yaşam merkezi konferans salonunda konuklarına belediyenin koronavirüsle mücadele çalışmaları sosyal desteklerine ilişkin bilgi verdi.

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Dünyanın çok zorlu bir pandemi sürecinden geçtiğini belirten Demirel, "Bu süreç bir kez daha göstermiştir ki yalnız ülke çıkarları değil, tüm insanlığın ortak çıkarlarını düşünmek gerekiyor. İşte bu noktada Türkiye yalnız kendi insanının değil ihtiyaç duyan ülkelerin yardımına koştu, birçok ülkeye maske, dezenfektan gibi COVİD 19'la mücadelede hayati bir öneme sahip ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı" dedi.

YEREL YÖNETİMLERE ÖNEMLİ GÖREV
Alınan tedbirlerin uygulanması ve yaşanabilecek aksaklıkların süratle giderilmesi noktasında yerel yönetimlere önemli bir görevler düştüğünü kaydeden Demirel, şunları kaydetti: "Birçok Dünya ve Avrupa ülkelerinde ne yazık ki koronavirüsle bağlantılı olan huzurevlerinde ölümler gerçekleşti. huzurevimizde tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık, onlara özenle baktık. Aldığımız tedbirler sayesinde huzurevimizde çok şükür koronavirüsle bağlantılı hiç bir kayıp yaşamadık. Bizim kültürümüzde ATA'ya saygı çok önemli yer tutar. Etimesgut Atası'na Hizmet Birimini (ETİ-ATA) kurarak evinden çıkamayan 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş, sağlık, bankacılık gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Aşevimizden hergün 5 bin ihtiyaç sahibine, testi pozitif çıkan izolasyon sürecindeki insanımıza, sağlık çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza sıcak yemek ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı, yakınlarını korumak ve daha verimli çalışabilmelerini sağlamak amacıyla çalıştıkları hastane yakınındaki 5 yıldızlı otelimizi onlara tahsis ettik".

SOSYAL DESTEKLER ARTTI
Bu süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Demirel, sosyal destek sağladıkları kişi sayısının 30 bini aştığını söyledi. Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sokağa çıkma kısıtlamalarında ekmek sorunu yaşanmaması için belediyemizin halk ekmek fabrikası 24 saat üretim yaptı. Hergün 100 bini aşkın ekmeği vatandaşımızın evlerine kadar ulaştırdık. Engellilerimizin pandemide tedavi ve eğitimleri aksamasın diye internet üzerinden eğitimlere devam ettik. Evlerine kadar giderek bu süreçle ilgili onları bilgilendirdik, moral ve motivasyonlarını artırdık. Ve en önemlisi pandemiyle mücadelenin olmazsa olmazı olarak görülen temizlik, maske, mesafe konusuna çok önem veriyoruz. ilçemizdeki 200 okul, 140 cami, bütün cadde, sokak, park ve yeşil alanlarında belirli periyotlarla dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Pazaryerlerimizi, iş yerlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Yeni normalleşme süreciyle birlikte resmi kurumların aldığı tedbirlerin sahadaki uygulamalarını çok sıkı takip ediyoruz".

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