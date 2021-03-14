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Yabancı stratejistlere göre Ekonomi Reform Paketi piyasa ve yatırımcı dostu

Yabancı stratejistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin, hem piyasa ve yatırımcı dostu olduğunu hem de enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkardığını belirtti.
Yabancı stratejistlere göre Ekonomi Reform Paketi piyasa ve yatırımcı dostu

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en acil ele alınması gereken konulardan birinin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayarak, ekonomi reformlarının enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu ögeler barındırdığını söyledi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulmasının gıda fiyatları gibi birtakım unsurlarda yapısal değişikliklerle sonuçlanabileceğini aktaran Matys, gıda fiyatlarının enflasyonist baskılara sebep olan ana nedenlerden biri olduğunu kaydetti.

Ekonomi reformlarının, hükümet ve Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik enflasyon hedefi için politikaları birlikte koordine ettiğinin göstergesi olduğunu belirten Matys, bu hedefin, Türkiye ekonomisinin bütün potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve hanehalkı üzerindeki yüksek fiyat yükünü hafifletebilecek önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

"Reformlar, iş dünyası ve yatırımcı dostu olarak gözüküyor"
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de "Ekonomi reformları, sorunlu kredisi bulunsa da yaşama sansı olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu." ifadesini kullandı.

Ash, reformların, iş dünyası ve yatırımcı dostu olarak gözüktüğünü ifade etti.

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