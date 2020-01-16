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Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor

Oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesi başta olmak üzere gayrimenkul sektörünün yaptığı kampanyalar ve döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle yabancılara konut satışı tarihi seviyeleri görmeye devam ediyor.
Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu konut satış istatistiklerini açıklandı. Buna göre 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti.İpotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu.

2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti.
46 BİNE YAKLAŞTI
2019 yılında yabancılara yapılan konut satışı ise yüzde 14 artışla 46 bin seviyesine yaklaştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı ise 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı.

Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.
IRAKLILAR ZİRVEDE
Yabancıya konut satışında ülke uyruklarına bakıldığından listenin başını 3 ülke çekiyor. Irak vatandaşları 2019 yılında Türkiye'den 7 bin 596 konut satın aldı. Irak'ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan izledi.

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