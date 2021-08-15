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Yabancıya konut satışı yüzde 64 arttı

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin arttığını belirten Başyazıcıoğlu, “Yabancı yatırımcılar için, Türkiye’de enflasyonun artması nedeniyle konut alımının daha da kolaylaştığını gözlemliyoruz.
Yabancıya konut satışı yüzde 64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Temmuz ayı verilerinin açıklanması üzerine; Türkiye genelinde konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu; “Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artış gösterdi” dedi.

Yabancı yatırımcının ilgisi ve güveni gün geçtikçe artarak devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde sürmesi, turizm sezonunun devam etmesi ve farklı konut seçeneklerinin yabancı yatırımcının ülkemize yöneliminde etkili olduğunu görüyoruz. Bu elbette sektör için de umut verici” diye konuştu.

“İSTANBUL’U ANTALYA TAKİP ETTİ”

Açıklanan verileri değerlendiren Başyazıcıoğlu, “TÜİK verilerine baktığımızda temmuz ayında yabancılara konut satışının toplamda 4 bin 495 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçekleşen konut satışlarında 951 konut satışı ile İstanbul ilk sırada olurken 931 konut satışıyla Antalya ikinci sırada yer aldı. Sıralamayı 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi. Bu noktada yabancı talebinin giderek arttığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.


KONUT SATIŞLARINDAKİ DALGALANMANIN YIL SONUNA KADAR DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Türkiye genelinde temmuz rakamlarına göre, toplamda 107 bin 785 konut satışının gerçekleştiğini söyleyen Başyazıcıoğlu, “Böylelikle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında başı yine metropoller çekiyor. İstanbul, 18 bin 884 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu” dedi.

“İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR”

Başyazıcıoğlu konuya ilişkin açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcıların tedbirli adımlar atmaya özen göstermesi ilk defa satılan konut sayısında düşüşe sebep olduğunu söyleyebiliriz. Kurdaki dalgalanmalar yabancıya cazip gelirken, yerli yatırımcı için ise zorlayıcı oluyor. Yüksek faiz ortamı ve maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıması tüketicileri etkiliyor.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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