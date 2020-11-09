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Yabani hayat koruma altında

Geçtiğimiz aylarda Ankara kırsalında yaralı halde bulunan 1 tilki, kanatları kırık 1 şahin ve 1 baykuş tedavileri yapıldıktan sonra doğa ile buluşturuldu.
Yabani hayat koruma altında

Başkent'te ördek popülasyonunun desteklenmesi ve eko sisteminin canlı tutulması için çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak; 10 Amerikan, 16 Pekin ve 17 Yeşilbaş ördeği Mavi Göl Rekreasyon Alanında doğaya saldı. 

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HAYVAN VE EKO SİSTEM DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR
Çeşitli türdeki ördekleri Sincan Hayvanat Bahçesi'nde yetiştirdiklerini belirten Veteriner Hekim Sibel Özdar, “Sürüleri gençleştirmek adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendi kuluçka makinelerimizi kullanarak üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ördekleri sürüye katarak hem sürülerimizi gençleştiriyoruz hem de elimizdeki yetişkin ördekleri doğayla buluşturarak eko sistemi destekliyoruz” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi Başkent’te Sokak hayvanlarının yanı sıra doğal yaşam alanlarında yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştirirken, Sincan Hayvanat Bahçesi ekipleri ile veteriner hekimleri, aralarında tilkinin de bulunduğu yaban hayvanlarını Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Sincan İlçesine bağlı Yenikayı Mahallesi’ne bıraktı.

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YIRTICI KUŞLAR ÖZGÜRLÜĞE KANAT ÇIRPTI
Vatandaşlar tarafından kanatları kırık halde bulunan baykuş ve şahin de Sincan Hayvanat Bahçesi’nde tedavi edildikten sonra yaşam alanlarına geri bırakıldı.

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Büyükşehir ekipleri, özgürlüklerine kavuşan yaban hayvanlarının çevreye uyum sağlayana kadar beslenebilmeleri için bölgeye konserve ve yaş mama koymayı da ihmal etmedi.       

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