  • BIST 1.566
  • Altın 438,053
  • Dolar 7,3886
  • Euro 8,9832
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Yağa zam geliyor

Bir yılda ikiye katlanan yağ fiyatları yakın zamanda yüzde 20 daha artması bekleniyor.
Yağa zam geliyor

Bir yıl gibi kısa bir sürede yüzde yüzü aşkın oranda zamlanan yağ fiyatlarına en az yüzde 20 oranında bir zam daha geliyor. Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki rekor seviyedeki artış, vatandaşın canını sıkarken Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’den moralleri daha da bozacak bir açıklama geldi.

Yalnız tüketici değil üretici de zorda
Daha bir yıl öncesinde ham yağın tonunu yurt dışından 700 dolara alan sanayicilerin cebinden şimdilerde aynı ürün için 1.325 dolar çıkıyor. Döviz fiyatlarındaki artış ise işin ayrı bir boyutu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 30 lira civarında olan 5 litrelik Ayçiçeği yağının fiyatı ise 80 liraya kadar yükselirken, 2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, hammaddedeki son maliyet artışlarının henüz raf fiyatlarına yansımadığını,  önümüzdeki günlerde yüzde 20’lik bir fiyat artışı daha beklediğini söyledi.

Fiyatı sanayici artırmıyor… Üretim, tüketimin yarısını karşılıyor
Geçtiğimiz yıl ülkemizin ihtiyacı olan  2.5 milyon tonluk ayçiçeği ihtiyacına rağmen üretimin ancak 1.3 milyon ton olduğunu söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, tonu 2 bin 500 lira olan ayçiçeğinin 4 bin 950 liraya, 5 bin 300 lira olan ham yağ fiyatının ise 10 bin liraya ulaştığını kaydetti. Maliyetin 700 dolardan 1.325 dolara yükseldiğinin altını çizen Büyükhelvacıgil, “Tüketicilerimiz şunu bilmeli. Burada fiyatı artıran yağ sanayicileri değil. Hammadde fiyatı arttığı için ürün fiyatı yükseliyor” dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, sektöre yönelik 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021’deki öngörülerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecinde tarımda yerli üretimin artması, kendine yeterlilik ve iklim değişikliği konularının öne çıktığına dikkati çekti. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler arasında yağlı tohumların yer aldığını belirten Büyükhelvacıgil, bu ürünlerde üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Büyükhelvacıgil, ayçiçeği rekoltesinde düşüş yaşandığına ve 2,5-3 milyon ton ihtiyaç bulunmasına rağmen 2019’da 1 milyon 330 bin ton üretim yapıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

“5 LİTRELİK YAĞ 75 LİRAYA ÇIKTI”
“Bu ürünün eksikliği problem olmaya devam ediyor. Geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar geldi, ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı. Bu sadece bizim ülkemizdeki eksiklikten değil, Rusya ve Ukrayna gibi üreticilerde de kuraklık sebebiyle yüzde 20-25 civarında üretim düşüşü yaşandı. Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla 1325 dolar seviyesine geldi. Rusya ve Ukrayna’nın dışarıya mal vermemesi ve orada fiyatların yükselmesi de bizi burada etkiledi. Uzun yıllar bu ülkede 5 litre yağ fiyatı 25 lirayı geçmedi, bugün geldiğimiz noktada 75 liraya kadar geldik.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağa zam geliyor14 Ocak 2021 Perşembe 10:17
  • Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak teşvik paketine odaklandı14 Ocak 2021 Perşembe 09:45
  • Yeni kömür santrali yatırımı kar getirmiyor14 Ocak 2021 Perşembe 09:44
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı14 Ocak 2021 Perşembe 09:08
  • Bakan Pakdemirli'den yeni hamsi yasağı açıklaması!13 Ocak 2021 Çarşamba 15:03
  • Bakan Varank: Sanayi üretimimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti13 Ocak 2021 Çarşamba 14:52
  • Bakan Pakdemirli: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir13 Ocak 2021 Çarşamba 14:51
  • Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu13 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
  • Memur-Sen seyyanen zam talebini iletti13 Ocak 2021 Çarşamba 14:26
  • Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu13 Ocak 2021 Çarşamba 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti