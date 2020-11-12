  • BIST 1.298
  • Altın 463,773
  • Dolar 7,6963
  • Euro 9,0926
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?  

İzmir'i vuran depremde 2 bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın ifadesinde, "Binayı yaparken kalfama iş karşılığı daire verdim. Eğer bina kötü olsaydı kabul eder miydi?" dediği öğrenildi.
Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?  

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybedtti. 17 binanın yıkıldığı depremde çok sayıda binada da ağır hasar meydana geldi. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Tutuklananlar arasında yer alan, bir bloğu yıkılarak 8 kişinin ölümüne neden olan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın sorgusunda binanın yıkılmasından sorumlu olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde 2005 yılına kadar yaklaşık 40 yıl müteahhitlik yaptığını ve  Bornova'da 251 bina inşa ettiğini anlatan Ağar, "Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık. Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu. Bugüne kadar 251 bina yaptım ve hiçbirine bir şey olmadı. Yağcıoğlu'nun da bir bloğu yıkılmadı. Kolonlarla oynama yapanlar suçlu. Ben kendi kalfama iş karşılığında o siteden daire verdim. Eğer bina kötü olsaydı kabul eder miydi?" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı: 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu12 Kasım 2020 Perşembe 13:55
  • Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada12 Kasım 2020 Perşembe 13:33
  • Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı12 Kasım 2020 Perşembe 13:32
  • İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı12 Kasım 2020 Perşembe 13:30
  • Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?  12 Kasım 2020 Perşembe 13:30
  • Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde kaldılar12 Kasım 2020 Perşembe 13:29
  • Afşin Elbistan A Santrali'nde çevre sistemleri, uluslararası standartlara sahip12 Kasım 2020 Perşembe 13:28
  • RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık12 Kasım 2020 Perşembe 13:27
  • Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu12 Kasım 2020 Perşembe 13:27
  • Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türkiye'den dev hamle12 Kasım 2020 Perşembe 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti