Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın yerleşim yerleri ve tarım alanlarına verdiği zararın tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kumluca'da dün saat 14.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına ilçe merkezindeki çok sayıda cam ve plastik serada zarara yol açtı. Ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar oluştu, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar meydana geldi. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki Yeni Mahalle Camii'nin 1963 yılında yapılan minaresinin üst kısmı uçtu. Öğle namazının ardından meydana gelen olayın, cemaatin camiyi ve bahçesini boşaltmasının hemen ardından yaşanması can kaybını önledi. Kum Mahallesi'ndeki Kaba Armut Camisi'nin minaresi de caminin üzerine yıkıldı.

YAKLAŞIK 6 BİN DÖNÜMDE ETKİLİ OLDU

Şiddetli yağış ve fırtınadan zarar gören bölgelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasarın boyutunun yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkması beklenirken, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, afetin yaklaşık 6 bin dönüm narenciye ve sera alanında etkili olduğunu söyledi. Hidayet Kökce, "Dünkü afetten dolayı zarar gören plastik seralarımızı yenileyeceğiz. Ama cam seralarımızın tamiratı çok uzun süre aldığı için bu sezon yetişmeyebilir. Çünkü afet ilçenin bir tarafından öbür tarafına kadar geniş bir alanda etkili oldu. Toparlanmamız zaman alacak" dedi.

FİNİKE'DE SERALAR ZARAR GÖRDÜ, PORTAKALLAR YERE DÖKÜLDÜ

Şiddetli yağış ve dolu Finike ilçesinde de zarara yol açtı. Bölgede çok sayıda seranın camları kırılıp, plastik örtüleri yırtıldı. Özellikle narenciye bahçelerinde hasadı bekleyen portakallar yere döküldü. Üreticileri ziyaret eden Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, Sahilkent ve Hasyurt mahallelerinde zararın büyük olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 dakika süren olumsuz hava şartları, ilçemizde tarımsal üretime büyük darbe vurdu. Kırılan camlar bitkilerin arasına saçılmış durumda. Aynı zamanda seraların üzerinde de cam parçaları var. Bu durumda bırakın üretim yapmayı, seraya girmek bile tehlikeli. Dolu yağışı seraların plastiğini delik deşik ettiği gibi portakalların da dökülmesine neden olmuş durumda. Portakal ağaçları nisan- mayıs ayında etkili olan sıcak ve rüzgarlı havadan olumsuz etkilenmişti. Dolu yağışı da kalan ürüne büyük zarar verdi" diye konuştu.