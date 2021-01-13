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Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı: 5 yaralı

AKSARAY'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, kamyonete arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye'den Ankara'ya giden Kürşat Mikail Çakır (54) yönetimindeki 01 EUS 07 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Uğur Acar (32) yönetimindeki 51 ABK 487 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, refüje düştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Uğur Acar ve Kürşat Mikail Çakır ile otobüsdeki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolculardan Ahmet Kara, otobüsün kar yağışı nedeniyle kamyonete çarptığını belirtti. Kara, ''Allah'a şükür pek sıkıntılı bir durum yok. Birkaç yaralımız var. Sürücümüzün durumu ağırdı." dedi.

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