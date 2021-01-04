Ekim ve kasım aylarında yüzde 32'de seyreden barajlardaki su seviyesi, aralık ayının son günü yüzde 33'e yükseldi.

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini az da olsa yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 baraj 1-30 Aralık tarihlerinde yağışlarla 13 milyon 389 bin metreküp su aldı.

Bu barajlardan su seviyesi en fazla yükselen, 9 milyon 430 bin metreküple Hamzadere Barajı oldu.

Edirne'deki 6 barajda ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin olarak ölçüldü.

Tekirdağ'daki Çokal, Karaidemir, Naipköy ve Türkmenli barajlarında ise yağışlarla su seviyesinde toplam 901 bin metreküp artış sağlandı.

Kentte, ekim ayında 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli'ndeki Armağan, Çayırdere barajlarında 156 bin metreküp artış olurken, Kayalıköy ve Kırklareli barajlarında yağışa rağmen bir milyon 560 bin metreküp azalma yaşandı.

Kentte ekim ayında 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasım ayında 61 milyon 730 bin, aralıkta ise 58 milyon 197 bine geriledi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.

Ekim ve kasım aylarında yüzde 32'de seyreden barajlardaki su seviyesi, aralık ayının son günü yüzde 33'e yükseldi. Son yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu.

Meteorolojinin yağış uyarısı çiftçiye umut oldu

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirilmesinde, Trakya için sağanak tahmininde bulundu.

Beklenen yağışların hem sulama için kullanılacak barajlara hem de toprağa iyi geleceğinden umutlu olan çiftçi, son yağış uyarısını sevinçle karşıladı.

Son yılların en kurak günleri

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, kuraklık, nehir seviyeleri ve baraj doluluk hacimlerinde de görülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.

Seviyesi en çok düşen barajlardan biri de Kayalıköy Barajı.

Edirne'ye de içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 6 seviyelerine geriledi.

"Barajımızın suyunun artmasını umut ediyoruz"

Baraja adını da veren köyün muhtarı Cengiz Yürekli, AA muhabirine, son 15 yılın en kurak yılının yaşandığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin gerilediğini anlatan Yürekli, gelecek yağışlarla barajın su seviyesinin artacağına inandığını ifade etti.

Bölge için yaklaşık 1 hafta sağanak tahmini olduğunu belirten Yürekli, "Kayalıköy Barajı, geçen yıl kurak gitmesi, bu yıl da yağışların olmamasından dolayı şu anda yüzde 6 civarına düşmüş durumda. Bölgemizde etkili olması beklenen yağışlarla barajımızın suyunun artmasını umut ediyoruz. Çiftçinin zaten kuraklıktan sıkıntısı vardı. Bir de su seviyesi de düşünce sulamada bu sene kısıtlı oldu." diye konuştu.

Yürekli, yağışların devam etmesi ile barajların da su seviyesinin artacağına inandığını belirtti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yağış tahminlerinin çiftçiyi umutlandırdığını belirtti.

Şaylan, beklenen yağışların hem ekili alanlara hem de barajlara katkısının olacağına inandığını ifade etti.

Çiftçi Muzaffer Bayram ise son yağışların tarım alanlarına ilaç gibi geldiğini belirterek, hafta boyu beklenen yağışların da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.