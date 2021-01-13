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Yağışlarla İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 5,5 arttı

Hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 5,5 artarak yüzde 24,66'ya ulaştı.
Yağışlarla İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 5,5 arttı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak'ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 24,66 olarak ölçüldü. 

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 94,23, Terkos'ta yüzde 27,12, Sazlıdere'de yüzde 6,55, Alibey'de yüzde 35,51, Büyükçekmece'de yüzde 23,88, Ömerli'de yüzde 19,74, Darlık'ta yüzde 46,17 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 200 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde ise su miktarı 166 milyon metreküpe kadar gerilemişti.

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan Yeşilçay ve Melen'den 2020'de 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı bildirildi.

Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesiyle bu kaynaklardan alınan su, yaklaşık 6 aylık su tüketimine eşit seviyede oldu.

Barajlardaki su seviyesi
Öte yandan barajlardaki su seviyesi son 15 yılın en düşük seviyesinde olmaya devam ediyor. Bugün 24,66 seviyesinde olan barajlardaki su miktarı, 2008 yılında aynı tarihte yüzde 25,96 seviyesinde yer alıyordu.

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 43,15, 2006'da yüzde 82,19, 2007'de yüzde 56,15, 2008'de yüzde 25,96, 2009'da yüzde 46,69, 2010'da yüzde 94,17, 2011'de yüzde 84,99, 2012'de yüzde 63,07, 2013'te yüzde 67,90, 2014'te yüzde 34,29, 2015'te yüzde 81,26, 2016'da yüzde 65,11, 2017'de yüzde 64,06, 2018'de yüzde 66,26, 2019'da 90,60, 2020'de yüzde 52,80, 2021'de ise yüzde 24,66 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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