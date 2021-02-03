Yağmur suları boşa akmayacak

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği “Yağmur Sularını Geri Dönüştürme” projesi kapsamında; binaların çatılarında biriken yağmur sularını depolarda biriktirmeye başladı.

Her geçen gün biraz daha fazla etkisini gösteren küresel ısınma daha çok kuraklıkla fark ediliyor. Hayata geçirdiği “Gri Suların Geri Kazanılması” projesi ile binaları gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa etmeye başlayan Gölbaşı Belediyesi şimdi de ürettiği sistem ile yağmur sularını depolayacak. Projenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirildiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ülkemiz son yılların en kurak kışını geçiriyorken bizde müdürlük olarak yaz ayları için gerekli önlemlerimizi almaktayız. İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz içerisinde bulunan 20 tonluk yağmur suyu depolama tankına, müdürlük binası ve depoların yağmur giderlerini bağladık ve yağmur suyunu depolamaya başladık” dedi.

Biriken sularla tarım

Depolanan yağmur suyu ile Gölbaşı’nda pek çok alanın sulanacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “14.000 m²’lik meyve bahçesi, 7.100 m²’lik fidanlık, 1.326 m²’lik müdürlük bahçesi, 150 m² Sevgi Çiçeği bahçesi, 200 m² lavanta bahçesi, 300 m² sebze bahçesi ile toplam 23.076 m²’lik alanın sulamasını yağmur suyu depolama tankında toplanan su ile yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı’nda yaygınlaştıracağız

Projeyi Gölbaşı’nın pek çok park ve bahçesinde uygulayacaklarının da müjdesini veren Başkan Ramazan Şimşek “Seğmenler Mahallesi ve Kızılcaşar Mahallesinde yapılması planlanan 3 adet parkta yağmur suyu depolama tankı kurmak bir sonraki hedefimiz. Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için toprak ıslahı yapmak, park içerisinde su istediği az kuraklığa dayanıklı bitkiler dikmek, su isteği fazla olan çim alanlar yerine yer örtücü bitkiler kullanmak, yağmur su depo tankının yetersiz geldiği zamanlarda suyun etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemi kurarak su tasarrufu sağlamak ise diğer hedeflerimiz” diyerek sözlerini noktaladı.