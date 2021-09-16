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Yağmur suyu depolanıyor bitkilere can oluyor

Keçiören Ovacık Mahallesi’nde bulunan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın çatısında biriken yağmur suları depolarda toplanmaya başladı.
Yağmur suyu depolanıyor bitkilere can oluyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemizin ihtiyacı olan bitkilerimizi üretmek için kurduğumuz seramızda birçok akıllı sistem kullanıyoruz. Buna bir yenisini daha ekleyerek seradaki sulama işlerinde yağmur suyundan faydalanmaya başladık. Amacımız kendi kendine yetebilen; belediyemize, kamuya ve doğaya fayda sağlayan üretim modelini hayata geçirmektir. ” dedi.

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 “İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILIYOR”

Keçiören Belediyesinin ihtiyaç duyduğu her türlü bitkinin seradan karşıladığını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Modern ve akıllı seramızda sebze fidesi ürettik ve çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. İlçemizdeki park ve bahçelerde kullanmak üzere çeşitli türde çiçek ve fidan da yetiştiriyoruz. Aynı zamanda seramızın etrafına 3 dönümlük halka açık meyve bahçesi kurduk. Buraya bir de bir de yürüyüş yolu inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk.” ifadelerini kullandı.

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