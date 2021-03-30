Yağmur ve kar yağış Başkent'te devam edecek

Ankara’da yağmur ve kar yağışının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havaların yerini sıcak havalara bırakacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5 İLA 8 DERECENİN ALTINDA OLACAK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında olması tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, Cuma gününden itibaren kentteki soğuk ve yağışlı havaların yerini sıcak havalara bırakacağını öngörüyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA