  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine saldırdı.
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin evine saldırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerleşimciler Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Huvare beldesinde Filistinli Mutez el-Kasravi'nin evine taşla saldırdı.

Saldırıda yaralanan olmazken, evin camlarının kırıldığı, kapısının hasar gördüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı01 Ocak 2021 Cuma 11:28
  • İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü01 Ocak 2021 Cuma 11:02
  • Adana’da sahte içki operasyonu01 Ocak 2021 Cuma 11:01
  • Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın01 Ocak 2021 Cuma 11:00
  • PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı01 Ocak 2021 Cuma 10:59
  • Vatandaşın su sorunu KDK'nin tavsiyesiyle çözüldü01 Ocak 2021 Cuma 10:57
  • Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı01 Ocak 2021 Cuma 10:56
  • Tuzla'da fabrika deposunda yangın01 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi01 Ocak 2021 Cuma 10:54
  • CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi01 Ocak 2021 Cuma 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti