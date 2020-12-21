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Yahudi yerleşimciler Filistin'deki Osmanlı yapıtı Laben Han'a saldırdı

Filistin’deki Yahudi yerleşimciler, Nablus kenti yakınlarındaki Osmanlı döneminden kalma Laben Hanı’na saldırdı.
Yahudi yerleşimciler Filistin'deki Osmanlı yapıtı Laben Han'a saldırdı

Filistin’de Yahudi yerleşimciler, Nablus’un güneydoğusundaki Laben köyünde bulunan ve Osmanlı döneminden kalma Laben Hanı’na saldırarak hasara yol açtı. Hanın sahibi Halid Deragime, “Yahudi yerleşimciler köyde yer alan Laben Hanı’na saldırdı. Saldırı sırasında su şebekesini ve kaynağını yıktılar ayrıca bu saldırgan grup, hanın kapılarını söküp portakal ağaçlarını da kesti” dedi.

Hanın sahibi Deragime, bu hanın daha önce de İşgalci İsrail ordusunun gözetiminde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını ve hanı, çevredeki yasadışı yerleşim yerlerine ilhak etmek için yaptıklarını söyledi. Laben Hanı, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 300 dönümlük arazinin üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğu aktarıldı.

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