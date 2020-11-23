  • BIST 1.328
  • Altın 467,150
  • Dolar 7,7699
  • Euro 9,2512
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarında yoldan araçlarıyla geçen Filistinlilere saldırdı.
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarında yoldan araçlarıyla geçen Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti ile El-Huvvara beldesi arasındaki yoldan araçlarıyla geçen Filistinlilere, taş ve sopalarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çok sayıda aracın zarar gördüğünü aktaran Daglas, yaralananın olmadığını ifade etti.

Daglas, söz konusu saldırıyı kınadığına vurgu yaparak, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin artık ne evlerinde ne de yollarda güvende olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüce Divan'da yargılanacak üç eski Danıştay üyesi: Bektaş, Olcay ve Tutar23 Kasım 2020 Pazartesi 14:27
  • Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa ediyoruz23 Kasım 2020 Pazartesi 14:04
  • Doğu Akdeniz'de skandal: Alman askerleri Türk gemisine baskın düzenledi23 Kasım 2020 Pazartesi 13:51
  • İzmir'de kadın bisikletçinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu23 Kasım 2020 Pazartesi 13:45
  • Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu23 Kasım 2020 Pazartesi 13:32
  • 'Dolandırıcı mıyız' diyerek dolandırdılar23 Kasım 2020 Pazartesi 13:31
  • İçişleri Bakanlığı: Mardin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi23 Kasım 2020 Pazartesi 13:18
  • Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltı23 Kasım 2020 Pazartesi 13:04
  • Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası23 Kasım 2020 Pazartesi 13:02
  • Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı23 Kasım 2020 Pazartesi 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti